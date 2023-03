Tunisia: ministro Esteri respinge le accuse di razzismo

(ANSA) - TUNISI, 07 MAR - "Le accuse di razzismo lanciate falsamente contro la Tunisia, danneggiano l'immagine e gli interessi del Paese". Lo ha affermato il ministro tunisino degli Esteri, Nabil Ammar, in una conferenza stampa presso la sede del suo ministero, alla presenza di rappresentanti dei ministeri dell'Interno, degli Affari Sociali e dell'Istruzione Superiore.

"La Tunisia, membro fondatore dell'Unione africana, non può certo essere accusata di razzismo", ha precisato Ammar, aggiungendo che le misure adottate dalle autorità tunisine fanno parte della lotta all'immigrazione irregolare e che la crisi che sta vivendo il Paese è dovuta a difficoltà economiche e sociali, come per tutti i Paesi della regione del Mediterraneo. Queste accuse rientrano in una campagna, "le cui fonti sono ben note", volta a danneggiare l'immagine del Paese all'interno delle autorità regionali e internazionali, ha aggiunto. (ANSA).