Prigozhin, 'smettiamola di dire che abbiamo preso Bakhmut'

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Ho un'enorme richiesta a tutti i giornalisti rispettabili. Smettiamo di correre davanti alla locomotiva e dire che abbiamo preso Bakhmut e cosa succederà dopo". Lo ha scritto su Telegram Yevgeniy Prigozhin, capo del Gruppo Wagner. Prigozhin ha aggiunto una metafora: "In una triste storia su un orso non ucciso, si dice che non condivideremo la pelle, ma nessuno parla delle conseguenze del tentativo di rimuovere questa pelle da un orso ancora vivo.

Uccidiamo con calma questo orso. Credetemi, stiamo facendo di tutto per questo, anche se non ci vengono ancora fornite munizioni, equipaggiamento militare, armi e veicoli". (ANSA).