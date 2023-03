Nyt, 'gruppo pro-Ucraina ha sabotato il Nord Stream'

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAR - E' stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso anno. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti americane, secondo le quali non ci sono indicazioni che il presidente Volodymyr Zelensky e la sua squadra di governo fossero coinvolti nell'operazione.

(ANSA).