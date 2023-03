Due dei quattro americani rapiti in Messico trovati morti

(ANSA) - NEW YORK, 07 MAR - Due dei quattro americani rapiti in Messico sono stati trovati morti. Lo affermano le autorità messicane.

Uno dei quattro americani rapiti è invece ferito mentre un altro è vivo, riferiscono le autorità messicane. Il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador ha inviato le sue condoglianze alle famiglie.

I cittadini statunitensi sono stati rapiti il 3 marzo da un commando di uomini pesantemente armati e in uno scontro a fuoco a Matamoros, nello stato messicano di Tamaulipas al confine con gli Usa, costato la vita ad un messicano colpito da un proiettile vagante. (ANSA).