Cremlino, 'Usa fanno di tutto per continuare la guerra'

(ANSA) - MOSCA, 07 MAR - Gli Usa "fanno di tutto per continuare la guerra in Ucraina". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti. La Russia presta "grande attenzione" all'iniziativa di pace della Cina per l'Ucraina, ma ora "non ci sono le condizioni perché la situazione si avvii su un percorso pacifico" e quindi Mosca cerca di raggiungere i suoi obiettivi "continuando l'operazione militare" ha sottolineato Peskov. (ANSA).