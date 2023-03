Arte: a Madrid un convegno sulle relazioni Italia-Spagna

(ANSA) - MADRID, 07 MAR - Approfondire le relazioni tra Italia e Spagna nell'ambito storico-artistico, con attenzione particolare ai secoli XVI e XVII: è questo l'obiettivo principale di un convegno in programma domani presso la Scuola Italiana di Madrid, con presenza di diversi storici dell'arte italiani e spagnoli.

Affidata al coordinamento scientifico di Matteo Mancini, direttore del Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università Complutense di Madrid, l'iniziativa è patrocinata dall'ambasciata italiana di Madrid.

Il convegno - che avrà anche una valenza di orientamento universitario - sarà aperto agli allievi degli ultimi due anni del Liceo italiano e agli studenti dell'Università Complutense, così come al pubblico di appassionati di storia dell'arte in generale. "La Scuola Italiana di Madrid è molto orgogliosa di presentare ai propri studenti questa giornata di studi. Le relazioni tra la Spagna e l'Italia tra XVI e XVII secolo sono uno dei campi più fecondi di analisi e di ricerca, in particolare nell'ambito della pittura e della scultura, con i due Paesi che hanno avuto un vero e proprio rapporto di osmosi artistica per molti anni", ha dichiarato il preside della Scuola italiana di Madrid, Massimo Bonelli. (ANSA).