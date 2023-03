Albania, Mosca aumenta sforzi per influenzare i Balcani

(ANSA) - BRUXELLES, 07 MAR - I Balcani occidentali "restano una zona complessa" e la Russia rappresenta "una minaccia" per la stabilità della regione, dato che ha "aumentato i suoi sforzi per influenzare l'area con finanziamenti illeciti e metodi ibridi". Lo ha detto il presidente albanese Bajram Begaj nel corso della conferenza stampa dopo l'incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Secondo Begaj la Nato ha un effetto positivo sulla regione e questo lo si vede dal "successo" della missione Kfor in Kosovo. (ANSA).