Wto: Seul blocca denuncia contro Tokyo su stretta export

(ANSA) - PECHINO, 06 MAR - La Corea del Sud ha annunciato lo stop alla denuncia all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro i limiti all'export giapponesi, poiché Tokyo e Seul hanno deciso di avviare avviare colloqui sulla loro revoca.

"I due governi hanno deciso di tenere rapide consultazioni bilaterali sulle questioni normative legate all'export per farle tornare a come erano prima di luglio 2019", ha dichiarato il ministero del Commercio sudcoreano in una nota. La svolta è legata al piano di Seul sulla compensazione dei lavoratori sudcoreani costretti a lavorare per le aziende nipponiche durante il periodo del militarismo giapponese. (ANSA).