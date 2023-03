Usa, anche se Bakhmut cade non cambia le sorti della guerra

Bakhmut ha un'importanza più simbolica che operativa e una sua eventuale caduta non darebbe necessariamente uno slancio allo sforzo bellico di Mosca in Ucraina: lo ha detto il segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin, durante la sua visita in Giordania. Lo riporta il Guardian.

"Penso che abbia più un valore simbolico che strategico e operativo", ha affermato Austin riferendosi alla città assediata. Austin non ha fatto previsioni su quando - né se - verrà conquistata dalle forze russe, ma ha aggiunto: "La caduta di Bakhmut non significherà necessariamente che i russi avranno cambiato le sorti di questa battaglia". (ANSA).