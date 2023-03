Tikhanovskaya,continuo finché innocenti saranno rilasciati

(ANSA) - MOSCA, 06 MAR - "Quindici anni di carcere. È così che il regime ha 'ricompensato' il mio lavoro per i cambiamenti democratici in Bielorussia. Ma oggi non penso alla mia sentenza.

Penso a migliaia di innocenti, detenuti e condannati a pene detentive reali. Non mi fermerò finché ognuno di loro non sarà rilasciato". Lo ha scritto su Twitter la leader in esilio dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, commentando la condanna a 15 anni di reclusione inflittale oggi in contumacia dal tribunale di Minsk. (ANSA).