Gb: pompieri accettano aumento e revocano sciopero nazionale

(ANSA) - LONDRA, 06 MAR - Il primo sciopero nazionale dei pompieri britannici in 20 anni è stato revocato dopo che il sindacato di categoria, la Fire Brigades Union (Fbu), ha accettato l'offerta da parte del governo di un aumento salariale del 12%. Come ha sottolineato la Fbu, si tratta di un "incremento significativo" rispetto a quello del 2% proposto in precedenza. E' previsto per i vigili del fuoco un aumento del 7% retrodatato a luglio dello scorso anno a cui se ne somma un altro del 5% a partire dal prossimo luglio.

Intanto i tre maggiori sindacati che rappresentano gli addetti alle ambulanze, Unite, Unison e Gmb, hanno sospeso le loro agitazioni in Inghilterra in quanto ci sono trattative in corso col governo. Una conferma degli spiragli di apertura emersi nelle ultime settimane da parte dell'esecutivo Tory guidato dal premier Rishi Sunak dopo mesi di muro contro muro con le union nell'ampia vertenza salariale del settore pubblico.

Vertenza che aveva causato forti polemiche per i disagi causati in particolare nella sanità, già alle prese con problemi strutturali cronici e tempi di attesa per i pazienti sempre più lungi. (ANSA).