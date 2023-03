Fox, 'accordo Russia-Iran su trasferimento uranio a Teheran'

(ANSA) - NEW YORK, 06 MAR - L'Iran avrebbe raggiunto un accordo segreto con la Russia per assicurarsi le forniture di uranio. Lo riporta Fox citando alcune fonti, secondo le quali il presidente Vladimir Putin si sarebbe detto d'accordo a restituire a Teheran l'uranio arricchito che ha ricevuto dall'Iran nel caso in cui le trattative sull'accordo per il nucleare iraniano fallissero.

Una delle componenti delle trattative per rilanciare l'intesa è che la Russia tenga in magazzino l'uranio arricchito di Teheran così da prevenire che il regime possa usarlo, mette in evidenza Fox. La Russia e l'Iran si sarebbero dette d'accordo a una restituzione rapida da parte di Mosca dell'uranio in suo possesso se gli Stati Uniti si ritirassero dal Joint Comprehensive Plan of Action. Putin avrebbe approvato l'intesa con l'Iran nell'agosto del 2022, durante il suo viaggio a Teheran. (ANSA).