Estonia: Presidente, 'nuovo governo senza perdere tempo'

(ANSA) - VILNIUS, 06 MAR - "La situazione internazionale non permette perdite di tempo: auspico che si proceda il più velocemente possibile alla formazione del nuovo governo. I risultati usciti dalle urne sono stati, del resto, molto chiari". Lo ha detto stamane il Presidente estone, Alar Karis, commentando i risultati delle elezioni politiche di ieri.

Secondo i dati definitivi, le elezioni sono state vinte dal Partito delle Riforme della premier Kaja Kallas con il 31,8% (37 seggi), seguito dal Partito di destra populista EKRE co il 15,8% (17), dal Partito di Centro con il 14,5% (16), dal movimento Eesti 200 con il 13,6% (14), dal Patito socialdemocratico con il 9,4% (8) e da Isamaa con l'8,3% (8).

Il Capo dello Stato incontrerà già nel corso della settimana i rappresentanti dei partiti entrati nel nuovo Parlamento (Riigikogu) e, come consuetudine, assegnerà al candidato premier del partito di maggioranza relativa - il Primo ministro uscente Kaja Kallas - il compito di formare il nuovo governo.

Il Partito delle Riforme discuterà della possibile composizione della nuova alleanza di governo durante la riunione di segreteria in programma per la giornata i oggi. (ANSA).