Conferenza di Padova, la diplomazia scientifica per l'Italia

"La diplomazia scientifica al servizio della crescita dell'Italia". E' questo il tema della Conferenza delle Addette e degli Addetti Scientifici e Spaziali 2023, in programma oggi e domani a Padova, a cui parteciperanno i ministri degli Esteri, del Made in Italy e dell'Università Antonio Tajani, Adolfo Urso e Anna Maria Bernini: un'iniziativa volta a promuovere il ruolo crescente del settore della ricerca scientifica e tecnologica per la competitività del Sistema Paese, valorizzando l'impegno del Governo nella promozione dell'innovazione italiana nel mondo anche a sostegno delle nostre imprese.

I temi dei panel: "Scienza e innovazione: non è una questione di genere" sul ruolo femminile nella scienza, "Spazio, la nuova frontiera dell'internazionalizzazione", "La risposta dell'innovazione italiana alle nuove sfide globali" e "La Ricerca motore della competitività del Sistema Paese". (ANSA).