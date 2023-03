Usa 2024: Trump, se eletto stop a tutto l'import da Cina

(ANSA) - WASHINGTON, 04 MAR - Un piano in 4 anni per eliminare tutte le importazioni dalla Cina e rendere gli Usa totalmente indipendenti dal Dragone: è una delle proposte avanzate dal candidato presidenziale repubblicano Donald Trump al Cpac, la convention dei repubblicani alle porte di Washington, in caso di elezione alla Casa Bianca.

L'ex presidente Donald Trump ha annunciato che continuerà la sua terza campagna presidenziale anche se verrà incriminato.

«Assolutamente, non penserei nemmeno di lasciare», ha detto ai giornalisti prima del suo discorso al Cpac, l'annuale convention dei conservatori Usa. "Finiremo quello che abbiamo iniziato.

Completeremo la missione. Assisteremo a questa battaglia fino alla vittoria finale", ha aggiunto. (ANSA).