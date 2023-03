"Si vuole abbattere il governo e creare una crisi costituzionale nell'intento di andare a seste elezioni". Così si è espresso il premier Benyamin Netanyahu sulle manifestazioni di ieri in tutta Israele contro la riforma giudiziaria e la politica del suo esecutivo. "I capi della protesta - ha aggiunto parlando nelle riunione di governo a Gerusalemme - non si rassegnano al fatto che gli elettori hanno scelto noi e non loro".