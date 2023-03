'Harry e Meghan invitati all'incoronazione di Carlo'

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati invitati a partecipare all'incoronazione di re Carlo III, secondo quanto riportato oggi dal Sunday Times, ma la coppia che vive negli Stati Uniti dal 2020 non ha ancora annunciato se andrà alla cerimonia.

Secondo un portavoce della coppia citato dal quotidiano britannico, il principe Harry "ha recentemente ricevuto una email dall'ufficio di Sua Maestà sull'incoronazione" del padre, 74 anni, che si terrà il 6 maggio. "Una decisione immediata sulla presenza del Duca e della Duchessa non sarà comunicata da parte nostra in questa fase", ha detto il portavoce.

Il ritorno dei Sussex nel Regno Unito per assistere all'incoronazione è stato oggetto di molte speculazioni sui media britannici negli ultimi mesi dopo gli attacchi della coppia alla famiglia reale.