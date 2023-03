Kiev, Russia ha distrutto 505 infrastrutture culturali nel Paese

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - A causa dell'invasione su vasta scala della Russia, in Ucraina sono già stati distrutte 505 infrastrutture culturali. Lo ha riferito su Telegram il ministero della Cultura ucraino, citato da Ukrinform.

"Un totale di 1.322 elementi di infrastrutture culturali sono già stati danneggiati a causa dell'aggressione russa in Ucraina.

Quasi un terzo di essi - 505 oggetti - è stato distrutto", ha affermato.

Le infrastrutture culturali hanno subito le maggiori perdite e danni nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev, Kherson, Mykolaiv e Lugansk. Secondo quanto riferito, 101 infrastrutture giovanili sono state distrutte in Ucraina a seguito dell'invasione. (ANSA).