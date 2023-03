Kiev, 'Mosca senza risorse entro la fine della primavera'

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - L'economia russa non sarà in grado di sostenere la guerra di aggressione in Ucraina dopo i prossimi tre mesi. Lo riporta Ukrinform, citando il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov: "La Russia ha sprecato enormi quantità di risorse umane, armamenti e materiali, e la sua economia e la sua produzione non sono in grado di coprire queste perdite".

Inoltre, aggiunge Budanov, Mosca "ha cambiato la sua catena di comando militare: se l'esercito russo fallirà nei suoi obiettivi questa primavera, esaurirà i suoi strumenti di guerra". (ANSA).