Zelensky conferma, avvio negoziati adesione Ue quest'anno

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi a Leopoli la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ringraziandola per la sua leadership nel sostenere l'Ucraina e per la decisione dell'Eurocamera di adottare una risoluzione a sostegno dell'Ucraina. Lo riportano i media locali.

"L'Ucraina mira a completare l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione europea e ad avviare i negoziati per l'adesione all'Ue quest'anno", ha confermato Zelensky su Telegram.

L'Ucraina ha ottenuto lo status di candidato all'Ue a giugno dopo aver presentato domanda di adesione pochi giorni dopo che la Russia aveva lanciato l'invasione il 24 febbraio 2022.

