Usa: almeno 10 morti per il maltempo che ha colpito 5 Stati

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Dieci persone sono morte in cinque Stati del sud degli Stati Uniti a causa di una serie di tornado tra giovedì e venerdì. Lo hanno riferito funzionari locali, scrive Nbc News.

Quattro persone sono morte ieri in Kentucky, una nel Tennessee, tre in Alabama e una persona è stata trovata morta in Arkansas, hanno precisato le stesse fonti. Una persona in Mississippi è morta a causa del maltempo giovedì.

Secondo il sito Web di monitoraggio Poweroutage.us, più di 650.000 case e aziende nel Tennessee e nel Kentucky sono rimaste oggi senza elettricità.

"Abbiamo già perso troppe persone a causa di inondazioni, tornado e altri eventi meteorologici, quindi vogliamo che tutti siano al sicuro oggi", ha detto il governatore del Kentucky, Andy Beshear, in una conferenza stampa (ANSA).