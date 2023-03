Metsola a Kiev depone fiori per i caduti, 'li ricorderemo'

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - "Un momento emozionante oggi, quando ho deposto dei fiori a nome del popolo europeo per ricordare tutte le vittime, tra cui Yuriy Ruf, ucciso dai mortai russi il 1° aprile. È stato particolarmente toccante per me, perché è stato il giorno in cui ho visitato per la prima volta l'Ucraina. Li ricorderemo". Così su Twitter la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, in visita a Kiev. (ANSA).