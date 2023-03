Macron, 'Congo non sia bottino di guerra, no a balcanizzazione'

(ANSA) - KINSHASA, 04 MAR - La Repubblica Democratica del Congo (Rdc), "non deve essere un bottino di guerra". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuele Macron, parlando dalla capitale Kinshasa. "Nessun saccheggio, nessuna balcanizzazione, nessuna guerra", ha insistito, prima di aggiungere di aver visto "un chiaro sostegno" da parte di tutti gli attori del conflitto per un cessate il fuoco.

La Rdc è attraversata da diversi scontri nella parte nella parte orientale del Paese tra le forze statali e il gruppo ribelle M23. Macron ha anche chiamato in causa tutti gli attori in campo per fare la propria parte nella risoluzione del conflitto: "Ciascuno deve assumersi la propria responsabilità, compreso il Ruanda". (ANSA).