Iran: Grossi punta a monitorare capacità industria nucleare

(ANSA) - TEHERAN, 04 MAR - Monitorare le prestazioni, lo stato e la capacità dell'industria nucleare iraniana: sono gli obiettivi più importanti della visita a Teheran del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Lo ha detto il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica iraniana, Mohammad Eslami.

Grossi, arrivato ieri in vista della riunione del Consiglio dei governatori dell'Aiea di lunedì, ha tenuto il secondo giro di colloqui con Eslami questa mattina e incontrerà il presidente Ebrahim Raisi durante il suo soggiorno di due giorni, ha riferito l'agenzia di stampa Mehr.

La visita di Grossi avviene nel corso di discussioni con Teheran sull'origine delle particelle di uranio arricchite fino all'83,7% nell'impianto di Fordow. L'Iran nega la questione, affermando di produrre uranio al 60%. (ANSA).