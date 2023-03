Centinaia di migranti subsahariani rimpatriati dalla Tunisia

(ANSA) - TUNISI, 04 MAR - Circa 300 maliani e ivoriani hanno lasciato la Tunisia oggi a bordo di due aerei speciali messi a disposizione dalle loro ambasciate per sfuggire ad attacchi e manifestazioni di ostilità dopo il violento discorso del presidente tunisino Kais Saied contro i migranti irregolari.

Il 21 febbraio scorso Saied aveva infatti affermato che la presenza in Tunisia di "orde" di clandestini provenienti dall'Africa sub-sahariana era fonte di "violenza e crimini" e faceva parte di una "impresa criminale" volta a "cambiare la composizione demografica " del Paese. Oggi "abbiamo imbarcato 133 persone" tra cui "25 donne e 9 bambini e 25 studenti" sull'aereo che ha lasciato Tunisi alle 11, ha detto all' Afp un diplomatico maliano. Due ore dopo, un altro aereo per rimpatriare 145 ivoriani è decollato da Tunisi, secondo l'ambasciatore ivoriano in Tunisia, Ibrahim Sy Savané.

Il discorso presidenziale, condannato dalle Ong come "razzista e odioso", ha provocato tensioni in Tunisia, dove persone provenienti dall'Africa sub-sahariana hanno denunciato un aumento degli attacchi nei loro confronti e si sono precipitate a decine presso le loro ambasciate per essere rimpatriate. (ANSA).