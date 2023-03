Assalto a Capitol Hill, Trump invoca blocco deposizione Pence

L'ex presidente Donald Trump ha chiesto a un tribunale federale di impedire al suo ex vicepresidente Mike Pence di deporre davanti a un gran giurì su alcune questioni coperte dal privilegio esecutivo (un diritto alla riservatezza delle comunicazioni di cui godono il presidente ed altri membri dell'esecutivo, ndr) nell'indagine penale sugli sforzi del tycoon per ribaltare l'esito delle elezioni del 2020. Lo riferisce la Cnn. La richiesta arriva dopo che il team legale di Trump aveva già indicato al procuratore speciale Jack Smith, che sta supervisionando le indagini, che l'ex presidente intendeva far valere il privilegio sulla testimonianza del suo ex numero due. La disputa potrebbe arrivare sino alla Corte suprema. Pence subi' fortissime pressioni dal tycoon e da alcuni suo alleati per non certificare, come presidente del parlamento a camere riunite, la vittoria di Joe Biden ma le respinse.