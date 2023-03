Wagner, Bakhmut circondata, Zelensky evacui vecchi e bambini

Secondo il fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner Evgeny Prigozhin le forze russe hanno praticamente circondato la città dell'Ucraina orientale di Bakhmut (in russo Artyomovsk): in un discorso video ha invitato il presidente ucraino Volodymir Zelensky a evacuare anziani e bambini. Lo riportano i media russi. Secondo Ria Novosti, ha invitato le autorità ucraine a dare alle forze armate ucraine l'opportunità di lasciare la città. A Bakhmut da settimane infuria una sanguinosa battaglia, condotta praticamente casa per casa.

Media,russi hanno fatto esplodere ponte cruciale a Bakhmut L'esercito russo ha fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave che collegava la città assediata di Bakhmut al vicino villaggio di Khromove e ultima e principale via di rifornimento attraverso la città di Chasiv Yar, ha riferito alla Cnn la polizia della regione di Donetsk.

Le autorità hanno spiegato che sperano di riparare il ponte nei prossimi giorni poiché è un'arteria vitale per l'evacuazione di civili e il movimento di rifornimenti. I militari ucraini possono ancora accedere alla città attraverso strade sterrate e campi, ha detto la polizia.