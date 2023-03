Singapore: record di donne nei consigli di amministrazione

Nelle 100 maggiori società quotate alla borsa di Singapore, il 36% dei componenti nominati nel 2022 nei consigli di amministrazione erano donne, un record e un consistente aumento anche rispetto al 23% del 2021: lo rivela uno studio annuale del Council for Board Diversity, che monitora le società dal 2013.

Lo studio, che ha riguardato circa 1.300 organizzazioni, ha inoltre rilevato che il 21% delle donne che sono entrate a far parte dei consigli di amministrazione delle 100 principali società quotate nel 2022 svolgevano quel ruolo per la prima volta. I 'novizi' maschi costituivano invece il 26% di tutti i nominati nei consigli di amministrazione nel 2022.

Si tratta di un miglioramento della parità di genere rispetto al 2021, quando le donne manager per la prima volta costituivano il 14% delle nomine nei consigli e gli uomini il 45%. I dati si riferiscono solo alle società quotate. (ANSA).