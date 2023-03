Scontri alla marcia ad Atene per vittime del disastro ferroviario

Scontri sono avvenuti alla manifestazione di protesta per l'incidente ferroviario di Larissa in corso questa sera a piazza Syntagma ad Atene. Lo riferiscono i media greci. I reparti antisommossa - chiamati Mat - della polizia greca hanno usato gas urticanti e granate stordenti, scrive Efsyn.gr. La folla si è dispersa. Manifestazioni di protesta e ricordo delle vittime si svolgono da ieri in diverse città della Grecia.





Incidente ferroviario in Grecia, il momento dello schianto frontale tra i due treni





Gli incidenti - riferisce un giornalista della Afp - sono iniziati quando un gruppo di manifestanti si è staccato dalla marcia silenziosa e pacifica e ha lanciato sassi contro un gruppo di agenti, che hanno risposto con lacrimogeni. Scontri si sono verificati successivamente anche nella via Amalias, sempre al centro di Atene, scrive efsyn.gr. Tensione e qualche incidente minore sono segnalati anche all'analoga manifestazione di Salonicco.