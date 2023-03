Iran: Raisi, intossicazione studentesse è piano del nemico

(ANSA) - ISTANBUL, 03 MAR - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha detto che gli incidenti avvenuti in varie città del Paese in cui centinaia di studentesse delle superiori ed elementari sono rimaste intossicate dopo avere inalato a scuola del gas sono un "piano dei nemici". Il presidente ultraconservatore, come riporta Irna, ha affermato che "i nemici stanno tentando di creare malcontento in vari settori del Paese", come ad esempio "nelle strade, nei mercati e nelle scuole". Secondo Raisi, "i piani dei nemici sono stati sventati dalla presenza degli iraniani sulla scena". (ANSA).