I russi: 'Bakhmut è circondata'. Kiev verso il ritiro dalla città

Secondo il fondatore del gruppo di mercenari russi Wagner Evgeny Prigozhin le forze russe hanno praticamente circondato la città dell'Ucraina orientale di Bakhmut (in russo Artyomovsk): in un discorso video ha invitato il presidente ucraino Volodymir Zelensky a evacuare anziani e bambini. Lo riportano i media russi. Secondo Ria Novosti, ha invitato le autorità ucraine a dare alle forze armate ucraine l'opportunità di lasciare la città. A Bakhmut da settimane infuria una sanguinosa battaglia, condotta praticamente casa per casa.

Le forze russe stanno avanzando a Bakhmut, ma non al ritmo che vorrebbero: lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, in un'intervista ai media del Paese. "Sono tutti presenti lì, ma non possono fare nulla per molto tempo - ha detto l'alto funzionario riferendosi agli uomini del Gruppo Wagner di Prigozhin, alle forze armate e alle truppe aviotrasportate russe -. Sì, stanno avanzando, ma non al ritmo che vorrebbero".



Ad un'unità di ricognizione di droni ucraini con base a Bakhmut è stato ordinato di lasciare la città orientale assediata: lo ha riferito il suo comandante in un video pubblicato su Telegram venerdì citato dalla Cnn. "Nel cuore della notte, l'unità Madiar Birds ha ricevuto un ordine di combattimento per lasciare immediatamente Bakhmut per un nuovo luogo di operazioni", ha detto il comandante Robert Brovdi.

Le forze ucraine avrebbero fatto saltare in aria un ponte ferroviario all'interno della città orientale di Bakhmut assediata dall'esercito russo e dal gruppo Wagner. Lo riporta il Guardian. Il video dell'esplosione, pubblicato sui social e geolocalizzato dalla Cnn, è stato condiviso oggi insieme a notizie non confermate secondo cui sarebbe un segno che l'Ucraina si sta preparando a ritirarsi dalla città. Tuttavia la 46ma brigata ucraina che combatte nella città ha smentito le notizie, affermando che il ponte era già inagibile: "Il ponte che ora viene mostrato come prova che ce ne stiamo andando è stato fatto saltare in aria molto tempo fa. Chi è a Bakhmut lo sa. Adesso c'è stato solo un colpo di controllo. Non diffondete il panico. E sì, lì si può attraversare il fiume senza un ponte", hanno affermato i militari ucraini.



Gli Usa e la Nato continuano nei loro "piani geopolitici di annientare la Russia" fornendo armi all'Ucraina, addestrando le sue forze armate e "aiutando Kiev ad individuare gli obiettivi da bombardare". Lo afferma in un comunicato il ministero degli Esteri di Mosca.