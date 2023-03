Dengue: il Brasile ora spera, approvato un nuovo vaccino

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 03 MAR - Il Brasile potrebbe finalmente vincere la battaglia contro la dengue, malattia trasmessa dalla zanzara 'aedes aegypti' che ogni anno uccide migliaia di persone nel Paese sudamericano e non solo: l'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) ha infatti approvato la registrazione di un nuovo vaccino contro il virus, Qdenga (TAK-003), del laboratorio giapponese Takeda Pharma.

Si tratta del primo immunizzante autorizzato in Brasile per chi non è mai entrato in contatto con la dengue, ma può essere applicato anche a chi ha già avuto la malattia, rende noto il portale di notizie G1.

Secondo Anvisa, Qdenga è indicato per la fascia di età dai 4 ai 60 anni e viene applicato in uno schema a due dosi, con un intervallo di tre mesi tra le applicazioni. Il vaccino è costituito da quattro diversi sierotipi del virus che causa la malattia.

Dopo l'approvazione di Anvisa, Qdenga può ora essere venduto in Brasile nella rete privata e nel Sistema sanitario unificato (Sus), se il ministero della Salute lo deciderà.

Finora, l'unico vaccino contro la dengue disponibile nel Paese era il Dengvaxia, prodotto dal laboratorio francese Sanofi Pasteur, che però è consigliato solo per chi è stato già infettato. (ANSA).