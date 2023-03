Spiegel, ex cancelliere Schroeder può restare nell'Spd

L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder può restare nell'Spd. Lo ha deciso il collegio arbitrale che ha respinto anche in seconda istanza la richiesta di espulsione avanzata da diversi esponenti del partito della socialdemocrazia tedesca, insorti per le dichiarazioni sulla guerra in Ucraina e per gli affari portati avanti dall'ex Kanzler con la Russia di Putin. Della decisione dà notizia der Spiegel.