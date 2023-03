Scholz, Pechino non consegni armi alla Russia

(ANSA) - BERLINO, 02 MAR - "È deludente che all'ultimo G20 non ci fosse una chiara condanna all'aggressione russa in Ucraina" da parte della Cina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, parlando al Bundestag a un anno dalla "svolta epocale" annunciata il 27 febbraio dell'anno scorso. "Il mio messaggio alla Cina è chiaro: usate la vostra influenza su Mosca per far ritirare le truppe e non consegnate armi alla Russia", ha scandito. Ci sono colloqui in corso con Kiev per "le garanzie di sicurezza per il futuro". "Putin non è affatto pronto a parlare di pace" ha detto il cancelliere, "la Russia punta, ora come prima, su una vittoria militare, ma questa vittoria non ci sarà. Anche perché noi e i nostri partner continueremo a sostenere l'Ucraina".

"L'esercito tedesco ha addestrato oltre 3000 soldati ucraini dall'inizio della guerra, ha detto Scholz, e oltre 1000 soldati stanno per iniziare gli addestramenti". (ANSA).