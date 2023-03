Mosca, attacco droni di Kiev impossibile senza aiuto Usa

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Gli attacchi dell'Ucraina con droni contro le basi aeree strategiche russe non sarebbero stati possibili senza l'aiuto degli Stati Uniti. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov a Ginevra. "Non è un segreto che qualche tempo fa Kiev abbia lanciato attacchi con veicoli aerei senza equipaggio contro basi strategiche dell'aviazione russa nelle regioni di Saratov e Ryazan .

Sappiamo che questi attacchi non sarebbero stati possibili senza una seria assistenza da parte degli Stati Uniti, compresa la selezione degli obiettivi, la fornitura di intelligence e assistenza di altro tipo", ha detto Ryabkov . (ANSA).