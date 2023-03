Kiev, respinti oltre 170 attacchi russi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - L'esercito ucraino ha respinto oltre 170 attacchi russi in cinque aree nelle ultime 24 ore nel nord-est e nell'est dell'Ucraina: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev nel suo rapporto quotidiano sulla situazione al fronte. Lo riporta il Kyiv Independent.

La Russia ha inoltre lanciato 14 attacchi missilistici contro infrastrutture civili nelle regioni di Kharkiv, Poltava e Donetsk, oltre a 21 attacchi aerei e 58 attacchi con lanciarazzi multipli.

Allo stesso tempo, l'aeronautica militare ucraina ha lanciato 16 attacchi su aree in cui si trovavano truppe e attrezzature russe. Le forze ucraine hanno lanciato inoltre attacchi missilistici e di artiglieria colpendo due depositi di munizioni russi e altri tre siti chiave.

Le forze russe hanno fortificato con barriere anticarro l'area della regione russa di Belgorod al confine con l'Ucraina: lo riferisce su Facebook lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino nel suo rapporto quotidiano, come riportano i media ucraini.

"Nelle zone di confine della regione di Belgorod, il nemico continua ad attrezzare il terreno, installa barriere anticarro", afferma il rapporto. I russi, sottolinea l'Esercito, usano il territorio della regione di Belgorod per bombardare la vicina Kharkiv e l'omonima regione. (ANSA).