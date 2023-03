Incontro Blinken-Lavrov, 'Russia consideri il piano di Zelensky'

(v. 'Breve incontro Blinken-Lavrov...', delle 12,38) (ANSA-AFP) - NEW DELHI, 02 MAR - Secondo il funzionario Usa che ha riferito all'Afp del breve incontro - meno di dieci minuti - tra Blinken e Lavrov a New Delhi a margine del G20, il segretario di Stato americano ha voluto "dare un messaggio diretto" e ha esortato la Russia a impegnarsi con l'Ucraina sulla base delle richieste avanzate dal Presidente Volodymyr Zelensky. "Rimaniamo fiduciosi che i russi [...] si impegnino in un processo diplomatico che possa portare a una pace giusta e duratura", ha dichiarato il funzionario statunitense, che ha mantenuto l'anonimato. (ANSA-AFP).