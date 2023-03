In Spagna da oggi è possibile cambiare sesso senza permessi esterni

Da oggi in Spagna è possibile presentare richiesta all'anagrafe per modificare il proprio sesso senza bisogno di essersi sottoposti a processi ormonali né autorizzazioni mediche, psicologiche o giudiziarie a partire dai 16 anni, e con un semplice permesso genitoriale tra i 14 e i 16 anni: è infatti entrata in vigore la cosiddetta "legge trans", approvata definitivamente dal Parlamento a febbraio.

La norma prevede che la persona interessata debba dichiarare "espressamente" e per iscritto la volontà di modificare il proprio sesso in due occasioni a distanza di tre mesi. In tutto, la pratica burocratica corrispondente dovrà essere risolta entro quattro mesi al massimo a partire dalla richiesta iniziale, spiega La Vanguardia.