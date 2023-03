Grecia: sale a 46 il numero dei morti accertati

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Secondo le ultime informazioni ufficiali dei Vigili del fuoco, il numero dei morti accertati nell'incidente ferroviario vicino Larissa in Grecia è salito a 46. Lo riporta Kathimerini. Dal vagone ristorante, schiacciato nello scontro, sono stati recuperati sette corpi carbonizzati, come ha riferito l'addetto stampa dei Vigili del fuoco, Vassilis Vathrakogiannis. In mattinata il rappresentante dei Vigili del fuoco Giannis Artopioos, ha dichiarato alla tv pubblica che l'operazione per estrarre persone dal vagone ristorante del treno si stanno svolgendo in condizioni difficili. (ANSA).