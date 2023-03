G20: anche la Cina si rifiuta di firmare la dichiarazione

(ANSA) - DEHLI, 02 MAR - La Cina si è unita alla Russia nel rifiuto di firmare la dichiarazione dei ministri degli Esteri, riuniti al G20 in India, che chiede a Mosca di cessare le ostilità in Ucraina.

I due Paesi sono stati gli unici membri del G20 a non approvare la dichiarazione che chiedeva il "ritiro completo e incondizionato della Russia dal territorio dell'Ucraina".

(ANSA).