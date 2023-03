Fonti Ue, vicini a grande coalizione per munizioni a Kiev

(ANSA) - BRUXELLES, 02 MAR - "Siamo sul punto di vedere una grande coalizione tra i Paesi Ue sugli appalti congiunti per fornire munizioni all'Ucraina: si tratta di un cambiamento profondo di approccio e avrà conseguenze importanti anche sulla difesa comune europea". Lo ha detto un alto funzionario Ue che segue da vicino i negoziati. "Sulle munizioni sarà una questione di giorni o settimane, non di mesi", ha precisato. Ben 26 stati membri su 27 (manca solo la Danimarca) sono d'accordo nell'usare l'Agenzia per la Difesa Europa (EDA) per "aggregare la domanda" e aumentare la produzione di munizioni, così da rimpinguare i magazzini europei "con prodotti europei". (ANSA).