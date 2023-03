Cospito: presidio di protesta al consolato di Madrid

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Un piccolo gruppo di manifestanti ha effettuato un presidio di protesta in sostegno ad Alfredo Cospito di fronte al consolato italiano di Madrid. I partecipanti al presidio hanno esposto uno striscione con la scritta "Stato italiano assassino" e hanno intonato cori come "Alfredo fuori dal 41 bis".

Nelle ultime settimane, presidi o altre iniziative di protesta per la situazione di Cospito sono avvenuto sia a Madrid, sia in altre città spagnole come Barcellona, Valencia, Bilbao o Burgos.

(ANSA).