Blinken, la Russia prolunghi iniziativa sul grano

(ANSA) - DELHI, 02 MAR - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto, in occasione di una riunione del G20 alla quale ha partecipato anche la Russia, che Mosca rinnovi l'accordo negoziato dalle Nazioni Unite per consentire le esportazioni di grano ucraino, che scade questo mese. "È imperativo che il G20 si esprima a favore dell'estensione e dell'ampliamento dell'iniziativa sul grano per rafforzare la sicurezza alimentare dei più vulnerabili", ha dichiarato Blinken ai ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi. (ANSA).