Stoltenberg invita Zelensky a vertice Nato di Vilnius

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha invitato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice dell'Alleanza che si terrà a Vilnius, in Lituania, a luglio: lo ha detto lo stesso Stoltenberg in un'intervista all'emittente radiotv lituana LRT. "Ho invitato il presidente Zelensky a partecipare al vertice della Nato a Vilnius. Credo fermamente che questo sarà un forte segno della nostra solidarietà, del sostegno che gli alleati hanno per l'Ucraina, e spero che il signor Zelensky possa partecipare.

Naturalmente, questo dipenderà dalla situazione in Ucraina, che è ancora nel bel mezzo di una guerra", ha detto. (ANSA).