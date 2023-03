Singapore: isola di Lazarus apre al turismo ecologico

Dal prossimo aprile sarà possibile pernottare nell'isola di Lazarus, una delle 60 che compongono l'arcipelago di Singapore.

Il pernottamento fino ad ora è permesso solo in due di queste: l'isola di St. John e quella di Pulau Hantu. A partire da aprile i pernottamenti saranno consentiti sull'isola Lazarus con soggiorni di breve durata in "piccole case" ecologiche disponibili per la prenotazione.

"La Sentosa Development Corporation renderà la nostra Lazarus Island una destinazione top, dove i visitatori potranno sperimentare il suo fascino selvaggio riducendo al minimo l'impatto sulla biodiversità e sull'ambiente", ha dichiarato il Ministro per l"Industria e il Commercio Alvin Tan.

Per la costruzione delle unità abitative, uniche nel loro genere, sono state utilizzate soluzioni e tecnologie innovative e sostenibili per consentire agli ospiti di ridurre la loro impronta di carbonio.

Altri servizi e attrazioni tra cui negozi, campeggi di lusso e attività marine non motorizzate saranno offerti gradualmente siull'isola a partire da giugno di quest'anno. (ANSA).