Naufragio migranti: morta anche giocatrice pachistana di hockey

(ANSA) - ISLAMABAD, 01 MAR - Si era imbarcata dalla Turchia all'Italia nella speranza di un futuro migliore la giocatrice di hockey pachistana, Shahida Raza, ma i suoi sogni si sono infranti di fronte alle coste calabresi dello Ionio. Non c'è stato nulla da fare per la sportiva di 27 anni, che è stata identificata tra le vittime del tragico incidente di un barcone di migranti avvenuto lo scorso fine settimana.

A confermare il decesso anche i funzionari della Pakistan Hockey Federation che hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia della donna, che ha rappresentato il suo Paese in diverse competizioni. Raza, che veniva chiamata con il nomignolo Chintu, era stata anche una giocatrice di calcio. (ANSA).