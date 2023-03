Kiev nega invio droni, l'Ucraina non colpisce la Russia

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente, ha affermato su Twitter che l'Ucraina non colpisce il territorio della Russia, negando le accuse secondo cui l'Ucraina avrebbe attaccato ieri regioni della Federazione Russa con droni.

"L'Ucraina sta conducendo una guerra difensiva per disoccupare tutti i suoi territori" ha affermato Podolyak per il quale in Russia stanno crescendo processi di panico e disintegrazione, "una manifestazione dei quali è un aumento degli attacchi interni da parte di oggetti volanti non identificati contro strutture infrastrutturali". (ANSA).