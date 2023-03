Iran espelle due diplomatici tedeschi

(ANSA) - BERLINO, 01 MAR - Teheran espelle due diplomatici tedeschi. La notizia, rimbalzata sui media in Germania, è riportata dallo Spiegel. È questa la reazione alla mossa del governo tedesco, che una settimana fa aveva mandato via due diplomatici iraniani in risposta all'esecuzione del tedesco iraniano Jamshid Sharmahd. (ANSA).