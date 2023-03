Grecia: sale a 38 numero vittime dello scontro tra treni

(ANSA) - ATENE, 01 MAR - Sale a 38 il bilancio provvisorio delle vittime dell'incidente ferroviario di questa notte. I feriti sono 85, di cui 66 ricoverati in ospedale (sei in unità di terapia intensiva). Si teme tuttavia che il numero delle vittime possa aumentare, poiché diverse persone sono rimaste intrappolate nelle prime carrozze del treno passeggeri, dove sono in corso le operazioni di soccorso. Come riportato dall'agenzia Ana-mpa, sul luogo dell'incidente stanno arrivando il premier greco Kyriakos Mitsotakis, e i due leader dell'opposizione, il segretario di Syriza Alexis Tsipras e quello del partito socialista greco Nikos Androulakis. (ANSA).