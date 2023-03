Gb: media, re Carlo sfratta Harry e Meghan da residenza Windsor

(ANSA) - LONDRA, 01 MAR - Il principe Harry e sua moglie Meghan sono stati "sfrattati" dalla residenza di Frogmore Cottage, nella tenuta reale di Windsor, dove soggiornano quando si trovano in Gran Bretagna. E' quanto si legge sul Sun e sul Daily Telegraph secondo cui il sovrano ha deciso di privare i duchi di Sussex del cottage proprio dopo l'uscita dell'esplosiva autobiografia di Harry dal titolo 'Spare', piena di rivelazioni sulla sua storica rottura coi Windsor e il successivo trasferimento con la moglie negli Stati Uniti. Non solo, secondo il Sun le chiavi di Frogmore Cottage sono state offerte al principe Andrea, il reprobo di casa Windsor esautorato ormai da ogni ruolo di rappresentanza della famiglia reale britannica in seguito al sospetto coinvolgimento nel turpe scandalo sessuale legato al nome del defunto faccendiere e sfruttatore di ragazze minorenni Jeffrey Epstein. Fra l'altro il duca di York era stato sfrattato a gennaio dal suo alloggio di rappresentanza a Buckingham Palace sempre per volontà di re Carlo. Di fronte alla decisione del sovrano i Sussex sarebbero "sconvolti", secondo una fonte vicina alla coppia, e la considerano "una punizione crudele" nei loro confronti. Fra l'altro i duchi avevano compiuto un'ampia ristrutturazione, costata 2,4 milioni di sterline, della residenza che era stata un regalo di nozze fatto ai due nel 2018 dalla defunta regina Elisabetta. (ANSA).